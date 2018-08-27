مدير عام «أبوظبي التقني» رئيساً لمنظمة مهارات آسيا العالمية

المصدر: Ⅶأبوظبي- وام

اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيساً للمنظمة في دورتها الأولى.

وبهذه المناسبة رفع مبارك سعيد الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، مثمناً الحرص الدائم على تمكين «أبوظبي التقني»، الذي يعد صاحب الريادة والسبق في طرح فكرة إنشاء هذه المنظمة ذات الأهمية الكبرى في صناعة المستقبل الاقتصادي والصناعي المشرق على مستوى القارة الآسيوية بأسرها.

وأشار إلى أنه تم خلال الشهر الجاري تنظيم الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية ومناقشة مجموعة من الخطوات الجديدة لتفعيل دور المنظمة في تطوير القدرات والمهارات الإبداعية لدى شباب الدول الآسيوية في مختلف التخصصات ذات العلاقة الوثيقة بالثورة الصناعية الرابعة وصناعة التقدم المنشود في كل دول القارة الأكبر عالمياً. وأكد الشامسي أن اختيار الإمارات لرئاسة الدورة الأولى لمنظمة مهارات آسيا العالمية يأتي كذلك للاستفادة من الدور التاريخي، الذي قامت به في تأسيس وترسيخ دور المنظمة العالمية للمهارات وصولاً إلى تنظيم المسابقة العالمية للمهارات 2017 بجانب نجاح «أبوظبي التقني» في طرح وتنفيذ مبادرته لإنشاء منظمة مهارات آسيا العالمية وأن تكون العاصمة أبوظبي هي المقر الدائم للمنظمة.

تصويت إلكتروني

من جانبه أوضح علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» أن التصويت على منصب رئيس منظمة مهارات آسيا العالمية تم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة لضمان الحيادية والعدالة التامة في التصويت، الذي أعربت الدول الآسيوية «أعضاء الجمعية العمومية» من خلاله عن تقديرها البالغ لمكانة الإمارات ودور «أبوظبي التقني» في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.