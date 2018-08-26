بلدية دبي تدرس طرح مساق جامعي يخدم أصحاب الهمم وكبار السن

المصدر: دبي- البيان

تدرس إدارة تراخيص البناء في بلدية دبي طرح مشروع إضافة مساق جامعي متخصص يُعنى باشتراطات ومتطلبات التصميم الشامل، والذي يشمل كل الفئات، والتي من ضمنها أصحاب الهمم وكبار السن، وذلك ضمن المساقات الجامعية التي يقوم بدراستها طلبة العمارة، وذلك بالتنسيق مع جامعات الدولة.

ويأتي ذلك في إطار سعي البلدية المستمر نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع الجهود التي تبذلها حكومة دبي نحو مجتمع دامج، يتم فيه تمكين أصحاب الهمم من العيش بسعادة ورفاهية من خلال أحد أهم محاور السياسة الوطنية والمتمثلة في سهولة الوصول إلى البيئة المبنية.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان تزويد مهندسي المستقبل بالمعرفة التي يتطلبها سوق العمل المحلي، ما يعكس صورة إيجابية وتعليماً فعالاً في هذا المجال، حيث تأتي دراسة هذا المشروع استناداً إلى القيم المؤسسية في بلدية دبي والمتمثلة في المسؤولية المجتمعية، وإيماناً منا بأهمية الدور الذي يلعبه شبابنا في تطوير المجتمع.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى السعي الدائم للدائرة نحو تطبيق الممارسات التي تسهم في تحقيق استراتيجية إمارة دبي في مجال دعم أصحاب الهمم، حيث سيسهم هذا المساق المتخصص في تعريف الطلاب بمتطلباتهم كي يسهموا بعد ذلك خلال عملهم في دعم هذا التوجه الحكومي، والذي يهدف إلى دمجهم وتمكينهم في المجتمع، وتماشياً مع مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.