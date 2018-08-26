جامعة زايد تطلق مبادرة «ملهمتي إماراتية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة زايد مبادرة «#ملهمتي_إماراتية» على شبكات التواصل الاجتماعي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف بعد غد.

ودعت الجامعة جميع النساء الإماراتيات للمشاركة في هذه المبادرة والتعبير عن مصادر إلهامهن التي طورت شخصياتهن وقدراتهن وأدوارهن ليصبحن نساء فاعلات في المجتمع، وذلك عبر نشر فيديو أو صورة أو كلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم «#ملهمتي_إماراتية»، ليتسنى للجميع الاطلاع على قصص إنجازات النساء الإماراتيات.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية في المجتمع، وإبراز مكانتها الفعّالة في جميع جوانب الحياة، سواء كانت جدة أم أماً أم موظفة أم مديرة أم تشغل منصباً وزارياً، فهي مؤثرة ومهمة وجاهزة للمساعدة ونشر الإيجابية والدعم لمحيطها وكل من حولها، إلى جانب التذكير بمساهمة المرأة الإماراتية، جنباً إلى جنب مع شريكها الرجل، في دفع مسيرة الدولة إلى تنشئة الأجيال وتأهيلها لقيادة المستقبل، والحرص على مصالح الوطن وتعزيز تقدمه.

وحرصت جامعة زايد على إطلاق هذه المبادرة كونها تخصصت في بدايات تأسيسها لتوفير فرص التعليم الجامعي المتميز للإناث، حيث أنشأها مؤسس الدولة وباني نهضتها القائد الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1998، لحفز أكبر عدد من الشابات لاستكمال المشوار الدراسي، الأمر الذي يزيد من فرص الارتقاء بمكانة المرأة علمياً وعملياً.