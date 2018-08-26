بدء الدراسة في كليات التقنية العليا غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ غداً الدراسة في كليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد 2018 - 2019 بجميع فروعها الـ 17 على مستوى الدولة.

واستقبلت الكليات ما يقارب 5 آلاف من الطلبة الجدد الذين يمثلون «الجيل الثاني» طبقاً للاستراتيجية الجديدة للكليات «2017 -2021» التي تسعى لترسيخ التميز في التعليم التطبيقي من خلال تمكين الطلبة من المهارات المهنية الاحترافية إلى جانب الدراسة الأكاديمية ليتخرجوا بشهادتين إحداهما أكاديمية من كليات التقنية، والأخرى احترافية من قبل الجهات العالمية المانحة لها مما سيجعل خريج الكليات هو الخيار الأول لسوق العمل.

ويشهد العام الأكاديمي الجديد تطبيقاً وترسيخاً لأسس وركائز استراتيجية كليات التقنية العليا «الجيل الثاني» على مستوى تعزيز النجاح الطلابي والتفوق الأكاديمي ودعم التعلم الإبداعي بالشراكة مع مؤسسات العمل والصناعة، حيث سيتم تدشين «فضاءات الابتكار» بفروع الكليات في كل من دبي للطلاب والشارقة للطالبات ورأس الخيمة للطالبات، والتي ستمثل نقلة نوعية حقيقية في عملية التعليم والتعلم بكليات التقنية، كما سيتم تدشين مبانٍ هندسية جديدة في فروع الكليات بالفجيرة والرويس، وتحقيق العديد من خطط التطوير للمرافق والمباني بما يدعم الحياة الطلابية.

وفي هذا الصدد.. تفقد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا جاهزية الكليات لاستقبال الطلبة، ومدى الاستعدادات على مستوى المباني والمرافق والخدمات.

وأكد أن كليات التقنية العليا أكملت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، فيما من المقرر عقد اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد يوم الثلاثاء المقبل ضمن برنامج الإرشاد والتوجيه الأكاديمي على مستوى كل فروع الكليات.