28 ألف تربوي ينتظمون بالدوام المدرسي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ينتظم اليوم قرابة 28 ألفاً من كوادر الميدان التربوي في دوامهم المدرسي في كافة إمارات الدولة، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2018 ـ 2019، حيث من المقرر أن يخوض نحو 26 ألف معلم ومعلمة وأخصائي المختبرات والمصادر التعليمية والقيادات المدرسية تدريباً تخصصياً لمدة أسبوع تنظمه وزارة التربية والتعليم في مراكز التدريب التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

ويهدف التدريب التخصصي الذي ينفذه 1375 مدرباً في جميع أنحاء الدولة إلى رفع وتطوير كفاءة كوادر الميدان التربوي ورفدهم بكافة ما يحتاجونه من أدوات تسهم في تحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي، فضلاً عن العمل على إعداد البرامج الدراسية الخاصة بالطلبة وتوزيع الحصص على المعلمين وفقاً لما هو متبع، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وللوقوف على جاهزية كوادر الميدان التربوي للمضي قدماً في تحقيق خطط وتطلعات الوزارة التي أولت اهتماما بالغا بتمكين المعلمين ورفدهم بكافة الخبرات اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة من مجمل الخطط والبرامج التربوية.

وتم تحديد الموضوعات الخاصة بالتدريب التخصصي من خلال تحليل المناهج الدراسية، ودراسة معايير المناهج والمعايير المهنية للمعلمين في الدولة، ثم تصميم استبيانات لهذه الموضوعات والطلب إلى المعلمين إبداء آرائهم في الموضوعات وترتيبها حسب الأولوية، كما تم عقد جلسات مركزة مع القطاعات الإدارية جميعها للتأكد من اختيار الموضوعات التي يحتاجها فعلياً معلمو المواد المختلفة.

ويقدم التدريب التخصصي مئتين وتسع مواد تدريبية لجميع الحلقات والمواد الدراسية بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتناقش أوجه التطوير في المواد الدراسية وسبل تقديمها بطرائق متنوعة للطلبة بما يسهم في الارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي فيها.

ويكرس التدريب التخصصي توجهات وزارة التربية والتعليم التي اتخذت من التطوير المستمر لخبرات كوادرها نهجاً وأسلوباً كفيلاً بتطوير منظومة التعليم في الدولة ضمن المدرسة الإماراتية وفقاً لأرقى المعايير العالمية ذات الصلة، كما ويواكب التطوير خطط وطموحات الدولة المستقبلية الرامية إلى الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي الذي يتطلب إعداد كوادر وطنية كفء ومؤهلة لخوض غمار كافة مجالات العلوم الحديثة القائمة على الابتكار وما يرتبط به من استراتيجيات وطنية.