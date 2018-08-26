28 ألف تربوي إلى الميدان اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ينتظم اليوم قرابة 28 ألفاً من كوادر الميدان التربوي في دوامهم المدرسي في كافة إمارات الدولة، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2018 ـ 2019، حيث من المقرر أن يخوض نحو 26 ألف معلم ومعلمة وأخصائي مختبرات ومصادر تعليمية والقيادات المدرسية، تدريباً تخصصياً لمدة أسبوع تنظمه وزارة التربية والتعليم في مراكز التدريب التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

ويهدف التدريب التخصصي الذي ينفذه 1375 مدرباً في جميع أنحاء الدولة، إلى رفع وتطوير كفاءة كوادر الميدان التربوي ورفدهم بكافة ما يحتاجونه من أدوات تسهم في تحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي، فضلاً عن العمل على إعداد البرامج الدراسية الخاصة بالطلبة وتوزيع الحصص على المعلمين وفقاً لما هو متبع، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وللوقوف على جاهزية كوادر الميدان التربوي، للمضي قدماً في تحقيق خطط وتطلعات الوزارة التي أولت اهتماماً بالغاً بتمكين المعلمين ورفدهم بكافة الخبرات اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة من مجمل الخطط والبرامج التربوية.