نتائج مميزة لـ«أكاديميات الدار» في امتحانات الثانوية العامة الدولية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

سجلت «أكاديميات الدار»، إحدى المؤسسات التعليمية في الإمارات، نتائج استثنائية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة الدولية (IGCSE) هذا العام بحصول 98% من طلابها البالغ عددهم 188 طالباً على درجات تتراوح بين A*و C أو ما يعادلها في جميع المواد. وحصل الطلاب في ثلاثٍ من «أكاديميات الدار» السبع على نتائج امتحاناتهم اليوم، حيث تخطت درجاتهم النتائج التي سجلتها المؤسسة في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وفق المنهاج الوطني البريطاني لعام 2017.

وتم إجراء عدد من الامتحانات بموجب نظام التقييم الجديد 9-1 الذي تم تطبيقه للانتقال إلى نظام امتحانات يعزز شعور المنافسة والتحدي لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة الدولية. وحصل 92% من طلاب الشهادة الثانوية العامة الدولية في«أكاديمية الياسمينة» التابعة لـ«أكاديميات الدار» - والبالغ عددهم 79 طالباً - على درجاتA*وA أو ما يعادلها في جميع الامتحانات التي تقدموا بها، في حين حصل جميع الطلاب (100%) على درجات تتراوح بين A* وC أو ما يعادلها.