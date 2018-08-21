80 مليون درهم للمساعدات والمنح الطلابية في «أميركية الشارقة»

المصدر: Ⅶالشارقة - نورا الأمير

أفاد الدكتور علي الشحيمي عميد القبول والتسجيل في الجامعة الأميركية بالشارقة أن الطاقة الاستيعابية لأعداد المقبولين للعام الدراسي الجامعي المقبل بلغت 1100 طالب وطالبة، ليصل إجمالي أعداد المقبولين إلى 5200 طالب وطالبة، مؤكداً توفير 80 مليون درهم من الميزانية التشغيلية للمساعدات والمنح الطلابية للعام الأكاديمي 2018- 2019.

وأكد أن الجامعة سخرت كل إمكاناتها في تسهيل عملية القبول، منوهاً إلى أن القبول شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المتقدمين والمتقدمات، حيث تلقوا أكثر من 2700 طلب التحاق، ممن حصل على معدل فوق الـ80%، حيث لا يتم قبول الطلبات لمن هم دون هذا المعدل، ويتم بعدها اختيار المقبولين على ضوء التنافس في الدرجات، لافتاً إلى أن بعض التخصصات أغلق باب القبول فيها مثل «العمارة والتصميم الداخلي»، باعتبارها شديدة الطلب والإقبال عليها، إضافة إلى تخصصي الهندسة والتصميم اللذين يشهدان إقبالاً كثيفاً، لاسيما من الطلبة المواطنين، الذين باتت اتجاهاتهم علمية بسبب تغير الاتجاهات والمنح التي تقدم وتشكل عامل تحفيز كبيراً لهم.

وذكر الشحيمي أن إجمالي عدد الطلبة الحالي يصل تقريباً إلى 5200 طالب وطالبة، و400 طالب وطالبة ماجستير، وأن 17% من طلبة الجامعة من المواطنين، وهي النسبة الأعلى بين الجنسيات في الجامعة، وقال: إن يوم 24 الجاري سيكون أول يوم دراسي مخصص لاستقبال الطلبة وأسرهم ببرنامج ترحيبي معد لهم، ثم يليه أسبوع إرشادي وتحديد المستوى على أن تبدأ الدراسة الفعلية يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وأوضح أن أي طالب مستوفٍ للشروط يمكن له أن يتقدم للحصول على المنح الجزئية والمساعدات المالية، لافتاً إلى أنه تم طرح منح للطلبة الذين يحصلون على 95%، فما فوق في آخر سنة دراسية أو آخر 3 سنوات دراسية، حيث يحصلون على خصم قدره 20%، أما الطلبة الذين يحصلون على 90-95% فيحصلون على خصم قيمته 10%، كما يحق للطالب التقدم لنظام المساعدات المالية فوق هذه المنحة.