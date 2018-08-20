جامعة أبوظبي تطلق مبادرة «الطلاب أولاً»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن إطلاق مبادرة «الطلاب أولاً» تتضمن تقديم باقة من الخدمات الأكاديمية الرائدة، والمرافق التعليمية المتميزة على مستوى قطاع التعليم، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تبني السياسات الحكومية المعنية بتطبيق برامج السعادة وتحسين الخدمات.

وتعكس المبادرة دور جامعة أبوظبي باعتبارها واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وترجمة لحرصها على الإسهام في جعل دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة في العالم، من خلال طرح مساق تعليمي عن السعادة وعلم النفس الإيجابي كونه جزءاً من المناهج الدراسية الرسمية للجامعة.

وتضع المبادرة مجموعة من المعايير والأسس لقياس مدى رضا وسعادة الطلاب حول تجربتهم الأكاديمية خلال سنوات الدراسة.