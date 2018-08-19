الحمادي: مناهجنا تواكب تطلّعات الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس تواكب تطلعات دولة الإمارات وخططها المستقبلية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلوم البرمجة والروبوت ونتطلع من خلالها إلى تأهيل كوادرنا الوطنية ورفدها بأجود العلوم والمعارف والمهارات.

وقال معاليه إن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماماً بالغاً بإتاحة المناهج بشكل رقمي للطلبة والمعلمين.. مشيراً إلى وجود 640 كتاباً إلكترونياً متاحاً للطلبة العام الدراسي المقبل موزعة ما بين مناهج وكتب إثرائية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه عقب الزيارة التي قام بها أمس إلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر في أبوظبي تفقد خلالها سير عمليات طباعة الكتب المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

رافق معاليه خلال الزيارة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بوزارة التربية والتعليم وعلي خلفان الظاهري عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للطباعة والنشر وعلي النعيمي المدير التنفيذي للشركة.

واستمع معاليه خلال الجولة إلى شرح مفصل عن خط إنتاج الكتب المدرسية بدءاً من إرسال الكتب للطباعة من قبل الوزارة مروراً باستلام طلبات المدارس وصولاً إلى آلية التوزيع. وبلغ إجمالي عدد المناهج المدرسية المطبوعة 460 كتاباً بواقع 7.4 ملايين نسخة سيتم توزيعها على 1182 مدرسة في أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية من بينها 573 مدرسة خاصة ودولية ويستفيد منها قرابة 766 ألفاً و731 طالباً وطالبة في مختلف إمارات الدولة.

وتبدأ عملية توزيع الكتب المدرسية خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري وفق آلية توزيع وضعتها وزارة التربية والتعليم مع المطبعة لضمان توافر الكتب المدرسية قبيل بدء العام الدراسي في كل المدارس.