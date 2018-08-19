إماراتية تحصل على دكتوراه عن أطروحتها في الإعلام والسياسة

المصدر: القاهرة - البيان

نالت الدكتورة نوال عبد الرزاق عسكر النقبي درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن أطروحتها في الإعلام والسياسة، التي جاءت بعنوان «اعتماد الجمهور الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات الإخبارية العربية المتخصصة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالثورات العربية»، وذلك من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة.

ومنحت لجنة مناقشة الرسالة الباحثة الإماراتية الدكتورة نوال عبد الرزاق عسكر درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، كما أوصت اللجنة بطباعة وتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية.

وتسعى عسكر من خلال رسالتها التي تقدمت بها لبحث مدى اعتماد الجمهور في الإمارات على مواقع التواصل في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأحداث والقضايا الراهنة.