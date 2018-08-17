كلية دبي للسياحة تقدم 20 منحة بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تتعاون كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتقديم 20 منحة دراسية للطلبة المتقدمين للانتساب إلى برنامجها التدريبي المتخصص بتجارة التجزئة. ويتم قبول الطلبات من المواطنين وكذلك من الوافدين ممن لديهم تأشيرات إقامة في الدولة فقط، في حين ستبدأ الدراسة 9 سبتمبر المقبل.

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة وشهادة GCSE، فمن المهم التذكير بالخيارات الأكاديمية الأخرى المتاحة لهم، مثل التعليم المهني الذي يضمن لهم تحقيق النجاح الوظيفي والمهني، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة لاكتشاف قدراتهم الكامنة. ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري التعرف إلى خمس مميزات رئيسة عند الحصول على منحة دراسية في كلية دبي للسياحة، التي من الممكن أن تجسد الخيار الأمثل للطالب الباحث عن فرصة وظيفية في قطاع تجارة التجزئة.

خيار ناجح

تقدم كلية دبي للسياحة التعليم المهني، وتتميز مناهجها التعليمية بقدرتها على الجمع بين التعليم الأكاديمي التقليدي والتعليم المهني الذي يعتمد على التدريب العملي.