«مبادلة» و«المعرفة» تكرّمان الفائزين في البرنامج التعليمي الصيفي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

اختارت شركة مبادلة للاستثمار ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي الفائزين في الدورة الأولى من البرنامج التعليمي الصيفي المتخصص بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الخاص بطلبة المرحلة الثانوية، والذي أقيمت فعالياته في الفترة بين 29 يوليو إلى 16 أغسطس 2018.

واختتم البرنامج التعليمي المكثف فعالياته، التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع، بإقامة حفل لتوزيع الجوائز على الطلبة المشاركين. واستطاع البرنامج تحقيق أهدافه في تزويد الطلبة الإماراتيين الشباب بالمعارف العملية التي يحتاجونها في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلاً عن تعريفهم بآخر المستجدات في القطاعات التقنية داخل الدولة ومنحهم فرصة الاطلاع على مجالات الدراسة المتصلة بتلك المواضيع في جامعات الدولة ومرحلة التعليم العالي.

طائرة من دون طيار

وكان الفريق الفائز قد نجح في تسيير طائرة من دون طيار موجَّهة عن بُعد مصحوبة بحمولة زائدة. وقد تم تقييم الطلبة بناء على عدة معايير شملت مدى التطور والتعقيد التقني، وطريقة الشرح والتقديم، واختبار التحليق النهائي. وقد تم تطوير جميع الحمولات المتنافسة من قبل الطلبة باستخدام برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب، ليتم بعدها طباعة هذه الحمولات باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.