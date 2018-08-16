«التعليم والمعرفة»: أولوياتنا تعزيز أداء الطلبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة أن أولويات الدائرة تتمثل في رفع جودة التعليم وتعزيز أداء الطلبة فضلاً عن خلق فرص تعليمية واستثمارية متنوعة ومتميزة في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح مدرسة الريانة بمنطقة الفلاح في أبوظبي بالتعاون مع أكاديميات الدار المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدرسة في مبادرة جديدة تطلقها دائرة التعليم والمعرفة لتوفير مدارس متميزة في إمارة أبوظبي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تتماشى مع أهداف الدائرة المتمثلة في توفير تعليم نوعي لجميع الطلبة وإعداد جيل واعد متعلم قادر على خدمة المجتمع والوطن.

وأشار النعيمي إلى أن مدرسة الريانة تعد مبادرة جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقة مع المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص وخلق شراكات استراتيجية تحقيقاً لأهداف التعليم.

ولفت إلى حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية واتباع أساليب تعليم حديثة تحاكي مهارات القرن الحادي والعشرين.

من جانبه أشاد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة رئيس مجلس إدارة أكاديميات الدار بالفرصة التي منحت لأكاديميات الدار لتوسيع خبراتها ومهاراتها بالتعاون مع القطاع العام من خلال نموذج مدرسة الريانة.. مؤكداً على التزامها التام بتقديم تعليم عالي الجودة من خلال اتباع أعلى المعايير الدولية والإيمان بقيم دولة الإمارات لإعداد أبنائنا الطلبة بالمهارات اللازمة نحو بناء المستقبل.

من جانبها قالت سارة مسلم المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بدائرة التعليم والمعرفة إن مدرسة الريانة تعتبر أول نموذج تعليمي يطبق في إمارة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مدرسة الريانة ستقدم المنهاج الأميركي للطلبة القاطنين حسب النطاق الجغرافي في منطقة الفلاح وذلك لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد.

2000

قالت سارة مسلم إن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تصل إلى 2000 طالب وطالبة وستضم ما يقارب 200 من الهيئة الإدارية والتدريسية ستقوم أكاديميات الدار بتعينهم وفقا للمؤهلات لتقديم المنهج الأميركي إلى جانب مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.