750 متدرباً شاركوا في فعاليات «قيظكم ويانا»

المصدر: عجمان - وام

اختتم برنامج «قيظكم ويانا.. مهارة.. إبداع.. قيادة» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، فعالياته بعدد من المراكز التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة بمشاركة 750 متدربا.

واستهدفت الفعاليات التي شملت برامج تأهيل مدربين ومحكمين ومهارات مهنية وتعليم لغات.. المعلمين والموظفين بوزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وطلبة المدارس والجامعات.

وجرى عقد البرامج في خمسة مقار تدريبية على مستوى الدولة في كل من مركز التدريب في العاصمة أبوظبي، ومركز التدريب في مدينة العين، ومعهد تدريب المعلمين بعجمان، ومركز تدريب المعلمين برأس الخيمة، بالإضافة إلى مركز تدريب المعلمين بخورفكان.

وشملت فعاليات البرامج التدريبية التي حددتها الوزارة، تأهيل المدربين والمحكمين على مدار أسبوعين في مجالات تصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد والروبوتات المتحركة ومهارات التصنيع والرسم الهندسي وتصميم مواقع الإنترنت وتصميم الجرافيك والإنتاج الإعلامي والخياطة والتطريز والمخبوزات والطهي، إضافة إلى الإسعافات الأولية وتأهيل قادة كشفية ومهارات الشطرنج، إلى جانب تعليم اللغات اليابانية والصينية والكورية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واللغة الإيطالية و«المهارات المهنية» خاصة مهارات التوجيه والإرشاد والتعليم المتكامل في كل مكان «ستريم ايفري وير» والطباعة الثلاثية الأبعاد وأدوبي فلاش والرسم بتقنية 3 دي والكتابة الإدارية الاحترافية والكاريكاتير والفنون الجميلة.