تعريف الطلبة المبتعثين بإجراءات ما قبل السفر

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي نصائح وإرشادات أمنية لـ 29 طالباً مبتعثاً من قبل دائرة التعليم والمعرفة، للدراسة في الخارج وتعريفهم بالإجراءات والاستعدادات المطلوبة قبل السفر وذلك في ورشة توعية للطلاب في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الدائرة، لتعزيز الهوية الوطنية للمبتعثين ليكونوا خير ممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج، وضمن الحرص على التزامهم بالقيم النبيلة والسلوكيات الإيجابية والأخلاق الحميدة وتمثيل الدولة بصورة تعكس مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف الشعوب. وحضر الفعالية سلطانة الكتبي، مدير إدارة الإرشاد والبعثات، وحمد الجهوري، مدير قسم البعثات بدائرة التعليم والمعرفة.

وألقى المقدم محمد سعيد المنصوري، من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، محاضرة أمنية للمبتعثين، تحدث فيها عن مخاطر المخدرات وأضرارها، وضرورة انتقاء الرفقة الحسنة والابتعاد عن الرفقة السيئة، والتركيز على الهدف النبيل الذي ذهب من أجله ليعود إلى أهله ووطنه متفوقاً في دراسته حاملاً الشهادات العليا.

وأكد الرائد علي جمعة الزعابي، من إدارة البعثات، في محاضرة إرشادية، ضرورة التواصل المستمر مع العائلة، وسفارات الدولة في دول الابتعاث، التي تقوم بدور رائد في تسهيل إجراءات المبتعثين ومتابعة شؤونهم بمختلف الجوانب الأكاديمية، والتواصل الدائم معهم.