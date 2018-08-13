جامعة العين تقدم منحاً دراسية لأوائل الثانوية العامة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

خصصت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عدداً من المنح الدراسية والمساعدات الإنسانية لطلبتها استعداداً للعام الأكاديمي الجديد 2018-2019، تنفيذاً لاستراتيجيتها في تهيئة بيئة تعليم متميزة للطلبة المتفوقين وغيرهم ممن تنطبق عليهم المعايير، التي حددتها الجامعة للتمتع بالمنح الدراسية.

وتقدم الجامعة منحاً كاملة تغطي 100% من الرسوم الدراسية للخمسة الأوائل على مستوى الدولة من خريجي الثانوية العامة، وخصومات تصل إلى 30% من إجمالي رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول لخريجي الثانوية العامة الحاصلين على معدلات 90% فما فوق.

وتمنح الجامعة أيضاً خصماً يصل إلى 40% للطلبة الدارسين في الجامعة والمتفوقين أكاديمياً شريطة أن يكونوا قد أتموا 15 ساعة معتمدة حداً أدنى في الفصل الدراسي الأول أو الثاني وبمعدل فصلي لا يقل عن 3.6 من 4.0، فيما يتم منح الطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية منحة لفصل دراسي واحد، كما تشمل المنح الدراسية كلاً من الأخوة والأقارب، فاقدي المعيل، وأبناء العاملين في الجامعة وذلك بنسب مختلفة.

أما الطلبة الذين لا يستطيعون مواصلة دراستهم لأسباب مادية، فإن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا توفر لهم المساعدات الإنسانية على شكل منح دراسية، كما أنشأ مجلس الأمناء في الجامعة ما يعرف بصندوق «مساهمة» بهدف إيجاد مصدر دائم لرعاية الطلبة المحتاجين مادياً من خلال تلقي التبرعات والمنح من المؤسسات الخارجية الراغبة في المساعدة.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة أهمية المنح الدراسية، التي تعزز من رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر وطنية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية.