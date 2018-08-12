وفد من طلاب الجامعة القاسمية يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من طلاب الجامعة القاسمية جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي الذي يعد أحد أهم معالم الدولة البارزة وذلك ضمن مبادرات عمادة شؤون الطلبة بالجامعة خلال الفترة الصيفية للتعرف على معالم الدولة حيث تحرص الجامعة القاسمية على تعريف طلابها الدارسين بها والذين يمثلون أكثر من ستين دولة بمعالم الدولة بصفة عامة.

وقام الوفد الطلابي بجولة في أنحاء الجامع الذي يعد أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية المعاصرة في العالم.

وتنقل الطلبة بين أرجاء الجامع وتعرفوا على معالمه واستمعوا إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه عن فكرة معالمه وزخارفه وما يقوم به من دور في نشر سماحة الإسلام واستقباله لكافة الوفود لتطلع على رحابه.

وأشاد الطلبة بجامع الشيخ زايد والتصميم المعماري الذي يتميز به معربين عن سعادتهم بزيارة هذا الصرح المعماري الذي يعد من أهم الوجهات الحضارية ذات الطابع الديني على مستوى العالم.

من جهته أشار الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية إلى أهمية قيام طلاب الجامعة القاسمية بزيارة لمختلف معالم الدولة للتعرف على الإمارات وما بها من رموز شاهدة على حرصها على الاهتمام بالإنسان والمكان فضلاً عن الاهتمام بكافة ما له علاقة بالقيم والإرث التاريخي والإسلامي.

ولفت إلى أهمية برنامج الزيارات ضمن برنامج تعرف على الإمارات وزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي والذي يعد منارة تبث رؤية الإمارات ومنهجها في نشر الخير والإسلام إلى العالم.