بحث أوجه التعاون بين جامعة الشارقة والملحقية الثقافية السعودية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الدكتور راشد بن غياض الغياض الملحق الثقافي السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ترأس الوفد الزائر وذلك لبحث أوجه التعاون بين الملحقية وجامعة الشارقة وفتح العديد من قنوات التواصل المباشر مع الجامعة بهدف خدمة الطلبة السعوديين ومتابعتهم بصورة مستمرة.

تضمن وفد الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية كلاً من: الدكتور محمد بن حسن المسعودي مدير الشؤون الثقافية بالملحقية، والمشرف الدراسي للطلاب بالجامعة أسامة محجوب، والمشرفة الدراسية للطالبات بالجامعة كفاف العتيبي.

خلال الزيارة، رحب مدير الجامعة بالوفد، وأثنى على حرص السفارة السعودية في الدولة على المتابعة المستمرة والمباشرة لأوضاع الطلبة السعوديين في جامعة الشارقة، وأكد ضرورة استمرار التواصل المباشر لما له من أثر إيجابي على الطلبة، ثم قدم المدير نبذة عن رسالة جامعة الشارقة والتي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثم عرض مرافقها وما تحتويه من كليات ومعاهد.

من جانبه، أشاد الدكتور راشد الغياض بجهود جامعة الشارقة وبدورها البارز في خدمة المسيرة التعليمية والعلمية في الدولة والمنطقة، وحرصها على تقديم كافة أنواع الرعاية لأبنائها من الطلبة.

مكتب

ناقش الحضور إمكانية فتح مكتب بمقر شؤون الطلبة في جامعة الشارقة لرعاية شؤون الطلبة السعوديين والعمل على الاتصال المباشر معهم ومتابعتهم بصورة مستمرة من خلال مشرفي الملحقية، كما ناقش الحضور آلية القبول والتسجيل في الجامعة، وبرامج الابتعاث في الدولتين، والمنح الدراسية وآلية الحصول عليها.