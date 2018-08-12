«إرث زايد نهج رائد» في مجلس أولياء أمور دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

نظّم مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن خلال العطلة الصيفية فعالية «إرث زايد نهج رائد»، والموجهة للطلبة لإكسابهم عدداً من القيم الوطنية في إطار باقة الأنشطة المقدمة.

وشملت الفعالية عدداً من المسابقات الثقافية والفنية التي عززت من الولاء والانتماء في نفوس المشاركين وعززت عدداً من المضامين الوطنية والتراثية.

وتأتي هذه البرامج الصيفية التي ينفذها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن في إطار توجيهات من مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة بهدف قضاء إجازة صيفية ممتعة للطلاب والطالبات واكتسابهم مهارات تنمي مداركهم الفكرية.

وشملت المسابقات الثقافية المصطلحات التراثية القديمة وما يقابلها من مصطلحات حديثة ومسابقات في تركيب الصور المبعثرة للقلاع والحصون، إضافة لمسابقات ترفيهية تفاعل معها الطلاب والطالبات.

وقام محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، بتكريم الفائزين في نهاية الفعاليات التي حملت اسم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكّد رشود أهمية مبادرة المجلس في طرح الفعاليات التي تُعنى بإكساب الوطنية، التي تُعنى بالتراث، كونها جزءاً أصيلاً من العادات والقيم الوطنية، وفرصة لربط الأجيال بالماضي لاسيما خلال عام زايد.