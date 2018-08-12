تخريج الدفعة الأولى من دبلوم «أساسيات الإدارة الحديثة»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في أساسيات الإدارة الحديثة لرأس المال البشري، الذي يهدف إلى إعداد جيل من الكوادر الإماراتية المؤهلة بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية سعياً للوصول إلى الموظف الشامل.

وسلم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الخريجين البالغ عددهم 21 موظفاً، من موظفي الإدارة العامة للإقامة شهادات التخرج خلال الحفل الذي أقيم في فندق ماريوت الجداف - دبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين، وتزويدهم بكل الإمكانات التي تمكنهم من تأدية واجباتهم الوظيفية وفقاً لأعلى المعايير، ورفد مختلف القطاعات في الجهات الحكومية بالكوادر الإماراتية المؤهلة التي تمتلك المقومات كافة.

وقال إن تطوير العنصر البشري من أهم الأولويات التي وضعت ضمن استراتيجيات حكومة دبي المتمثلة بتطوير معارف ومهارات وقدرات الكوادر الإماراتية لمواكبة التطورات في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالتعاون مع دوائر حكومة دبي، على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة، واستشراف المستقبل من خلال إعداد وتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل في مختلف القطاعات، وبما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها العالم بتدريب الموظفين وتزويدهم بالمعارف والمهارات .

وتقدم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في أساسيات الإدارة الحديثة لرأس المال البشري، متمنياً لهم المزيد من التقدم والرقي في حياتهم العملية .

مؤشرات الأداء

ومن جانبه أكد اللواء عبيد بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الدبلوم المهني في أساسيات الإدارة الحديثة لرأس المال البشري سيعمل على تحقيق أفضل مؤشرات الأداء، تماشياً مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الفردي والجماعي والمؤسسي للمؤسسات الحكومية في دبي.

وأضاف بن سرور أن هذا الدبلوم سيؤدي إلى الارتقاء بالطاقات المعرفية والمهارية والسلوكية للموظفين لتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية على مختلف المستويات الفردية والمؤسسية.