وفد «التعليم والمعرفة» يطلع على برامج «طيار المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من دائرة التعليم والمعرفة، في مقر إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، على برامج التدريب التخصصية المقدمة لطلبة المدارس المشاركين في النسخة الثانية من مبادرة «طيار المستقبل».

وكان العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير الإدارة التقى الوفد برئاسة حميد إبراهيم الهوتي، مدير شؤون الطلبة، في دائرة التعليم والمعرفة، واصطحبهم للتعرف على نوعية الأنشطة والفعاليات المقدمة للمشاركين في المبادرة، حيث استمعوا إلى شرح عن أضرار ومخاطر التدخين خلال المحاضرة التي تفاعل معها الطلاب.

وزار الوفد غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي في مبنى الإدارة، وقدم الطلاب المكلفون بالتدريب، شرحاً حول طبيعة العمل وكيفية التواصل مع مركز القيادة والتحكم، وآلية التنسيق مع برج المراقبة والطيارين، وإجراءات تحرك الطائرات عند تلقي البلاغات وقت وقوع الحوادث، ودور الإدارة في مجال البحث والإنقاذ، ونقل المرضى والمصابين، والإجراءات الوقائية الضرورية.

وتعرف الوفد على طبيعة العمل في قسم الصيانة، وآلية تجهيز الطائرات من قبل فريق الصيانة، وكيفية التصرف في حال وقوع حادث، والإجراءات الوقائية التي يتوجب القيام بها.