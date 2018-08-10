«صحة أبوظبي» توفر منحاً دراسية طبية للمواطنين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن توفر العديد من المنح الدراسية والتخصصات الطبية والتمريضية في عدد من الجامعات والكليات في إمارة أبوظبي، وذلك تحت شعار «صحة وطننا بسواعد أبنائنا».

وقالت: إنها تعمل مع شركائها في القطاعين الطبي والتعليمي لاستقطاب المواطنين لدراسة الطب في كل مجالاته وتطويرهم وتدريبهم لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن استدامة القطاع الصحي تعد من أهم أولوياتها، وذلك نظراً لأهمية القطاع والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين.

وحول الشروط العامة للالتحاق بالتخصصات الطبية، أفادت دائرة الصحة بضرورة توفر شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم بمعدل أدنى 80% للفرع العلمي و85% للفروع الأخرى، للالتحاق في التخصصات (بكالوريوس التمريض، بكالوريوس العلاج الطبيعي، وبكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي، أو بكالوريوس الصحة في حالات الطوارئ «الإسعاف» أو بكالوريوس الصيدلة)، وكذلك شهادة ITLTS (الأكاديمية) بمعدل 5.0 فما فوق أو ما يعادلها، ويجب الحصول على علامة 150 فما فوق في امتحان CEPA للغة الإنجليزية وألا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة وشهادة خلو من الأمراض.

وأشارت إلى أن المنح الدراسية في مختلف التخصصات الطبية مقدمة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجلس أبوظبي للتعليم «الطلاب الموهوبين»، إضافة إلى وزارة التعليم العالي.

تمريض

وتوفر كلية فاطمة للعلوم الصحية للطلاب المواطنين تخصصات التمريض والقبالة والتصوير بالأشعة والتصوير الطبي والطوارئ، وفي الوقت الذي يشهد فيه حقل العلوم الصحية بالدولة نمواً ملحوظاً، تقدم كليات التقنية العليا مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس في العلوم الصحية، التي تهدف إلى إكساب الخريجين المهارات التعليمية والمهنية اللازمة، التي تؤهلهم لتحقيق النجاح في هذا الحقل الحيوي.

ويكتسب الطلبة طيلة البرنامج في الفصول الدراسية والمختبرات والعيادات والمستشفيات من خلال طريقة التعلم بالممارسة المعارف والمهارات والسلوك والتصرفات، التي يتميز بها الاختصاصيون المعاصرون في مجال العلوم الصحية. وتهدف برامج ومساقات العلوم الصحية إلى استيفاء أعلى المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يضمن توفير الخريجين المتميزين الذين يحظون بالإقبال الشديد من جهات العمل المختلفة بالدولة.