تخريج الدورة الصيفية 31 لأصدقاء الشرطة في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - وام

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل تخريج الدورة الصيفية 31 لأصدقاء الشرطة، الذي أقيم صباح اليوم بقصر الثقافة في الشارقة.

حضر الحفل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وكبار الضباط إضافة إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد كبير من أسر الخريجين وأولياء أمورهم.

تعريف

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الطالب عمران آل علي والطالبة ناعمة نصر الله كلمة أصدقاء الشرطة عبرا فيها عن سعادتهما بالتحاقهما للدورة الصيفية لهذا العام، والتي أسهمت بشكل كبير في تزويد المنتسبين لها من الطلبة في مختلف مراحل التعليم بفوائد عدة من خلال تعريفهم وتدريبهم على مختلف المجالات العسكرية كالمشاة ومهارات فك وتركيب السلاح والقبض والتفتيش والرماية بالذخيرة الحية، وعدد من البرامج الثقافية والتربوية والتعليمية، التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي، والزيارات الميدانية والعملية حيث يقترن فيها الجانب النظري بالعملي، والتي انعكست إيجاباً في تكوين شخصياتهم، وتنمية روح المسؤولية لديهم.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي تضمن وصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعدد من لغات العالم، وعرض فيلم يسلط الضوء على أبرز المحطات من أنشطة الدورة الصيفية والجهود التي بذلت من القائمين عليها، والقيم والمفاهيم الوطنية التي تلقوها في الدورة.

وقدم أصدقاء الشرطة من الخريجين «أوبريت» تضمن عروضاً ولوحات فنية، جُسدت فيها قيم عام زايد الخير.

تكريم

وقام سمو راعي الحفل، يرافقه نائب قائد عام شرطة الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد للتعليم المتميز في اختبار اكتشاف حقيبة الموهوبين، والتي تعنى بغرس ثقافة الابتكار للأداء المتميز، والقائمين على الدورة، والجهات التي أسهمت في دعمها وإنجاحها ومن بينهم وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومؤسسة وطني الإمارات بالشارقة، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومواصلات الإمارات، ومدرسة القرائن للبنين، وإدارة المسرح بدائرة الثقافة، ومعهد الشارقة للتراث، وسجايا فتيات الشارقة، وإدارة الدفاع المدني بالشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وفي نهاية الحفل، تسلم سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي هدية تذكارية بهذه المناسبة من شرطة الشارقة، وتم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين.