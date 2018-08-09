«حمدان التعليمية» تُطلق المرحلة التجريبية لبرنامج التقديم الإلكتروني

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المرحلة التجريبية لبرنامج التقديم الإلكتروني المتكامل لإدارة عمليات التحكيم للمنافسات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى سبعة أيام في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

ويهدف البرنامج الرائد إلى مواكبة توجهات الدولة في تطوير الخدمات بالتحول إلى نظام إلكتروني شامل، حيث يمكن التقديم المباشر إلى الجائزة عبر النظام الإلكتروني لجميع فئاتها على المستوى المحلي، حيث يتم حفظ الملفات في النظام، بالإضافة إلى حفظ قاعدة بيانات المشاركين والإحصائيات إلكترونياً.

كما يشمل برنامج التحكيم الإلكتروني للمنافسات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الفئات، هي الطالب المتميز (5-3)، والطالب المتميز (6-12)، والطالب الجامعي المتميز، والمعلم المتميز، والمعلم الخليجي فائق التميز، وأفضل ابتكار علمي، وأفضل مشروع مطبق، والمؤسسات الداعمة للتعليم، والتربوي المتميز، والإدارة التعليمية المتميزة، والمدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والدارس الأكبر سناً والأسرة المتميزة.

نظم ذكية

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تعتبر عملية إطلاق برنامج التقديم الإلكتروني جزءاً من تحول الدولة إلى النظم الذكية، بخاصة النظم التعليمية والتي تضمن إحداث نقلة نوعية في جهودنا في رفع جودة وفعالية منظومة التعليم وتعزيز الابتكار فضلاً عن مساهمتها في تيسير وتسهيل مهام المتقدمين للجائزة. وتصب جهودنا من خلال هذا البرنامج الرائد إلى تطوير الجائزة لتشمل قاعدة بيانات متكاملة تضمن دقة المدخلات وتجنب الفاقد منها وانخراط المشاركين في تلك المنظومة واطلاعهم الدائم على أحدث التطورات والإجراءات وعمليات التحكيم».

وتم خلال المرحلة التجريبية اختبار آلية عمل البرنامج من جانب التقديم الإلكتروني، وذلك بهدف التجريب وتطوير النظام من خلال رصد الملاحظات والمقترحات والتأكد من جهوزيته قبل مرحلة التقديم الفعلية، بحيث تم تجربة التقديم الإلكتروني لكل فئة من خلال التعاون مع الفائزين في الدورات السابقة لتقديم طلبات الترشيح من خلال البرنامج الإلكتروني.

وأضاف: «لطالما كانت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في طليعة التطور الذي يمثل إحدى ركائز جهودها في دعم الابتكار والمواهب. ويعد التحول الذكي أحد أهم تلك الركائز التي تخطط الدولة لنشرها في كافة النظم والمعاملات والإجراءات داخل كافة مؤسساتها. ونحن من موقعنا سوف نحرص على مواكبة كافة التطورات بما يخدم أهداف المؤسسة ويحقق رؤيتها في نشر ثقافة التميز بين كافة أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب ومدارس وجامعات».

تقييم وتطوير

تضمن برنامج التقديم الإلكتروني، مرحلتين وتم في الأولى التعاون مع رابطة الطلبة الفائزين لتجريب وتقييم التقديم الإلكتروني لفئة الطالب المتميز (3-5 ) و(6-12) لمدة يومين، في حين كانت الثانية لبقية فئات المستوى المحلي وذلك على مدى 5 أيام.