طالبات جامعة الفجيرة يشاركن في برنامج كلية آل مكتوم باسكتلندا

المصدر: دندي- اسكتلندا - وام

شارك عدد من طالبات جامعة الفجيرة في الدورة الصيفية الـ 26 لبرنامج كلية آل مكتوم للدراسات العليا في مدينة دندي باسكتلندا، الذي نظم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبمشاركة 13 جامعة وكلية من دولة الإمارات ومصر وماليزيا.

فقد شاركت 74 طالبة في البرنامج الأكاديمي الصيفي، الذي عقد تحت عنوان: «التعددية الثقافية ومهارات القيادة»؛ بهدف تبادل الثقافات والخبرات، وتعزيز التواصل الثقافي والتاريخي بين المشاركات عن طريق برامج الإدارة والثقافة والتعريف بتراث المنطقة، فيما تضمن البرنامج زيارة لجامعة السوربون في باريس، إضافة لزيارات ميدانية لأهم المعالم التاريخية والثقافية والمؤسسات التعليمية، ولقاء عدد من القيادات الثقافية والإدارية في كل من اسكتلندا وفرنسا.

وتأتي مشاركة جامعة الفجيرة في هذه الدورة بإيفاد عدد من طالباتها للالتحاق بالبرنامج؛ بهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية على الصعيد العلمي ودعمها فكرياً وثقافياً وتعليمياً لتسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وأقيم حفل ختامي للبرنامج بحضور معالي سعيد محمد الرقباني مستشار حاكم الفجيرة ورئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية حمدان بن راشد آل مكتوم للدراسات العليا، والدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية، وبيل كامبل نائب عمدة دندي، ومديري ومسؤولي الجامعات والجهات المشاركة والبرنامج والطالبات.