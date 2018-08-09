جامعة ستيرلينغ البريطانية تنضم إلى «راكز» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

انضمت جامعة ستيرلينغ البريطانية إلى منظومة منطقة راكز الأكاديمية التي تعد أحد المراكز الواعدة للمؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة والتي تحتضن عدداً من الجامعات والكليات العريقة.

وأعرب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» عن سعادته بهذه الشراكة مرحباً بانضمام جامعة ستيرلينغ إلى أسرة منطقة راكز الأكاديمية التي تسعى دائماً إلى احتضان صفوة الجامعات والمدارس والكليات حول العالم، مشيراً إلى أن الجامعة قد نالت سمعة جيدة داخل المملكة المتحدة في العديد من المجالات الرئيسية الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في إمارة رأس الخيمة. ومن المتوقع أن تمنح جامعة ستيرلينغ في إمارة رأس الخيمة عدداً من درجات التعليم الجامعي والدراسات العليا التي تشتهر بها.