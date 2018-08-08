برامج توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات في مواصلات الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يستعد مركز مواصلات الإمارات للتدريب أحد المراكز الاستثمارية التابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة ومكثفة لجميع السائقين والمشرفات استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقال بدر العطار المدير التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية: «إن المؤسسة وضمن جهودها لتقديم خدمات النقل المدرسي وفق أعلى معايير السلامة والانتظام، تعمل وبشكل دوري على تأهيل سائقيها ومشرفيها في برامج ودورات تدريبية، في مختلف العمليات والإجراءات اللازمة في الصحة والسلامة المرورية والأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية».

وأوضح العطار: «أن مركز مواصلات الإمارات للتدريب عمل وبالتنسيق مع دائرة النقل المدرسي في المؤسسة، على تدريب 31941 متدرباً، منهم 21686 سائقاً و10255 مشرفة خلال العام الدراسي 2017 /2018 وفي برامج تدريبية تخصصية مختلفة تشمل إجراءات إخلاء الحافلة واستخدام أبواب الطوارئ في الحافلات المدرسية وقت الطوارئ، والإسعاف الأولي وإطفاء الحريق، وبرامج تدريبية وتوعوية في مجال السلامة المرورية، وفي مجال السلامة الفنية للحافلات وكيفية التعامل مع أنظمة الصيانة الوقائية للحافلات وكيفية التعامل مع حالات الأعطال المفاجئة، وكذلك التدريب على كيفية التعامل مع نقل أصحاب الهمم، وكذلك التوعية بتشريعات النقل المدرسي المعتمدة من قبل الجهات التشريعية بمختلف إمارات الدولة، والبرامج التدريبية الخاصة بمعالجة والحدّ من حوادث الطرق والوقاية منها، والبرامج الخاصة بكيفية التعامل مع الطلبة وتحمل ضغوط العمل والتصرف في أوقات الطوارئ».

وأشار العطار إلى أن هذه البرامج من شأنها تأهيل هذه الفئة المهمة في تحقيق أقصى درجات السلامة والأمان لأبنائنا الطلبة على وجه الخصوص ومستخدمي الطريق بشكل عام، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مواصلات الإمارات لتدريب سائقيها، وتعزيز كفاءتهم، ورفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات العالمية والمعتمدة في تقديم الخدمة، التي تضمن راحة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، لاسيما فلذات أكبادنا من الطلبة.