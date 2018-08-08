مليار درهم لـ 3 مستشفيات تعليمية في جامعة الخليج الطبية

المصدر: Ⅶعجمان _ عصام الدين عوض

أعلنت جامعة الخليج الطبية عن توسعات إنشائية تشتمل على 3 مستشفيات تعليمية بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم هي: «مستشفى ثومبي الجامعي للأسنان ومستشفى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والمستشفى الجامعي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل»، وذلك حسب الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية والذي أكد أن مشروع المستشفيات يأتي ضمن حزمة مشاريع جار تنفيذها، وأوضح أن الجامعة ترتكز في خطتها الاستراتيجية على 3 محاور هي الجودة بمفهومها الواسع لكافة البرامج، والبحث العلمي، والتعاون الدولي والانطلاق نحو العالمية، وعدّ مدير الجامعة البحث العلمي أحد أهم سمات الخطة الاستراتيجية للجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة عمدت إلى إنشاء معهد الطب الدقيق وتطبيقاته بميزانية إنشائية وتشغيلية وصلت قيمتها إلى 20 مليون درهم، ويقوده أحد العلماء المتميزين في مجال السرطان، وأما المعهد الثاني فهو معهد تطوير القوى البشرية في الحقل الصحي ويعنى بالتدريب والدراسات العلمية للمهنيين بكافة التخصصات وتطوير قدرات التعليم والقيادة للاكاديميين وأعضاء هيئات التدريس، كما تم إضافة كليتين جديدتين هما كليتا التمريض وكلية الإدارة والاقتصاد في الصحة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لكافة الكليات الرئيسية في الجامعة.

وكشف الدكتور حمدي خلال مؤتمر صحافي عقد في الحرم الجامعي صباح أمس بحضور عمداء الكليات والإدارات المختلفة بالجامعة وعدد من وسائل الإعلام عن ملامح خطة الجامعة الاستراتيجية وأقسامها المختلفة.

وقال إن الجامعة طرحت برنامج الماجستير في التعليم الطبي وهو ماجستير مشترك دولي «ماجستير التعليم الطبي» بالتعاون مع واحدة من كبريات الهيئات في التعليم الطبي بالولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى أنها تتعاون مع احدى الجامعات العالمية، فتطرح كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالتعاون مع جامعة فيرجينيا كومون ويلث، أما كلية طب الأسنان فتتعاون مع جامعة كيل الألمانية وجامعة طوكيو اليابانية في طرح برنامج طب الأسنان وقريباً ستطرح برامج الماجستير في تخصصات طب الأسنان المختلفة.