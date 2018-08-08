طالب إماراتي يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية بأميركا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فاز الطالب الإماراتي محمد سيف المزروعي بالمركز الأول في مسابقة «خطة العمل لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب»، والتي أقيمت في جامعة بنسلفانيا بمشاركة 9 طلاب من الدولة، إضافة إلى مئات الطلبة من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة الطلبة في المسابقة ضمن برنامج «نجوم المستقبل الطبي»، الذي تنظمه جمعية «البيت متوحد» بالتعاون مع شركة «في بي إس» للرعاية الصحية، حيث شارك الطلبة في مجموعة من ورش العمل التأهيلية التي تناولت مبادئ ريادة الأعمال وأبحاث السوق والمحاسبة والإعلان والتسويق والإدارة والخطابة، وذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة التي يحتاجونها لوضع وتنفيذ خططهم في مجال الرعاية الصحية.