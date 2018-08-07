شرطة رأس الخيمة تدرّب الطلبة على الرماية

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

استقبل المقدم فهد عبدالله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة، طلبة المعسكر الصيفي، المنظم من قِبَل جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تحت شعار «صيفك على كيفك»، بإشراف إدارة الإعلام والعلاقات العامة، لتدريب الطلبة من فئتي الذكور والإناث على أُسس ومبادئ الرماية، وذلك بنادي ضباط شرطة رأس الخيمة للرماية، حرصاً من شرطة رأس الخيمة على تعزيز التعاون الدائم مع مختلف الأفراد والدوائر والمؤسسات، وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية.

أنشطة

وأوضح المقدم بن جمعة، حرص نادي ضباط شرطة رأس الخيمة، على إقامة واستضافة كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تخدم المجتمع بمختلف فئاته، مشيداً بأهمية دور المعسكر الصيفي الذي يستضيفه نادي الضباط في الفترة من 15 يوليو وحتى 16 أغسطس، من خلال دوره في تطوير مهارات الطلبة العسكرية والفكرية، وتعزيز قدراتهم في تحمّل المسؤولية وبناء علاقات صداقة مع المجتمع الشرطي من خلال تدريبهم على برنامج الرماية، فضلاً عن أن المعسكر الصيفي يساهم في ملء فراغ الطلبة خلال فترة العطلة الصيفية الطويلة.