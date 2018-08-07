70 % إنجاز مشروع توسعة مقر جامعة العين

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أنجزت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا نحو 70 % من أعمال البناء بمشروع توسعة مقرها في مدينة العين، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه مطلع العام 2019.

وأوضح الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن الهدف من التوسعة الجديدة يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لجامعة العين الهادفة إلى تطوير منشآتها وتحسين أداء التعلم والتعليم لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على التميز والإبداع العلمي على الصعيدين النظري والتطبيقي، مضيفا أن المبنى الجديد سيكون منبع وحي للبحث العلمي ومختلف نشاطات التفاعل مع المجتمع.

وأكد أن سعي دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة إلى الاهتمام بإنشاء المؤسسات التعليمية وتطويرها وعنايتها بالبحث العلمي يعتبر حافزا للجميع لتحمل مسؤولية الارتقاء بالتعليم والمساهمة في تطوير مؤسسات التعليم العالي والنهوض بالمستوى العلمي لأبناء هذا الوطن.

من جانبه، قال محمد نهاد المسؤول الإداري في جامعة العين: إن أعمال الإنشاءات للمبنى تسير بوتيرة سريعة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمبنى منذ حوالي خمسة أشهر، ويجري الآن العمل على الخدمات الداخلية للمبنى، مؤكدا التزام الجامعة بإنجاز المشروع في الموعد المحدد وفق الجدول الزمني المقرر لذلك.

معايير

وأوضح أن المبنى صمم ليطبق أعلى معايير الاستدامة البيئية الموصى بها، مشيرا إلى أن مساحة مبنى التوسعة تبلغ ما يقارب 11 ألف متر مربع ممتدة على مساحات خضراء واسعة، ويتألف المبنى من طابقين وطابق أرضي وأربعة مداخل للطلاب والطالبات و 10 قاعات دراسية ذكية تتسع لخمسين طالبا وطالبة، وهي مزودة بشاشات عرض متطورة وسماعات داخلية وأنظمة فتح وإغلاق ذكية، إلى جانب شاشات العرض الذكية خارج القاعة، والتي تتيح للطلبة معرفة مواعيد المحاضرات.