20 منحة للأوائل وذوي الشهداء في «الإماراتية الكندية» بأم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين –عصام الدين عوض

أكد الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية الإماراتية الكندية في أم القيوين، أن إدارة الكلية أقرت تقديم 20 منحة دراسية مجانية لأبناء الشهداء وأوائل الثانوية ابتداء من العام المقبل 2018 –2019، منها 10 منح للأوائل بهدف استقطابهم في مختلف أقسام الكلية، و10 أخرى لأسر وذوي الشهداء الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيل عزة الوطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والذي وجّه بضرورة استقطاب تلك الفئات في مختلف التخصصات الدراسية والبرامج التي تطرحها الكلية، وتيسير قبولهم بالكلية، كما أن زيارة صاحب السمو حاكم أم القيوين مثلت تحولاً وانعطافة حقيقية في مسيرة الكلية، وذلك من خلال لقاء سموه بالإدارة والهيئة التعليمية والطلبة وكافة موظفي الكلية، لافتا إلى أن الكلية يدرس بها حاليا 500 طالب وطالبة من 18 جنسية مختلفة، ومعظم الطلبة الدراسين بالكلية مواطنون، كما سوف يتم خلال الفترة المقبلة إنشاء مبنيين مختلفين، أحدهما للطلبة والآخر للطالبات.

لوائح

وقال رئيس الكلية الإماراتية الكندية في أم القيوين: إن الكلية بصدد وضع لوائح للجائزتين اللتين وجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بهما، وهما جائزة الشيخ سعود بن راشد للطالب المتفوق بهدف تشجيع الطلاب على الاستمرار في بذل الجهد وتعزيزه، والجائزة الأخرى جائزة الباحث الأكاديمي المتميز بهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي، من أجل مزيد من الارتقاء بمستوى التميز العلمي، مبيناً أنه سوف يتم وضع لائحة تنظم هاتين الجائزتين وجار العمل على وضع الآلية، وأنه بعد اكتمالها سوف يتم رفعها إلى مجلس أمناء الجامعة لإقرارها والموافقة عليها.

ولفت الدكتور جلال إلى أنه خلال العام المقبل سوف يتم الانتقال إلى المبنى الجديد للكلية الإماراتية الكندية، والذي رصدت له ميزانية مقدرة، ومتوقع الانتهاء من كافة مراحله نهاية العام الجاري، ويقع المبنى الجديد على شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند مخرج 93، حيث سيتم إنجازه بأحدث المواصفات الحديثة ليصبح متوافقا مع المتطلبات العصرية الحديثة، مبينا أنه تم فتح باب التسجيل للعام الجديد 2018 –2019 قبل أسبوعين، حيث تم تسجيل 37 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات.

برامج

وأوضح أنه تم الانتهاء من برامج جديدة، منها بكالوريوس الموارد البشرية وماجستير القانون وإدارة الأعمال، فتم التقديم لوزارة التربية والتعليم قطاع التعليم العالي بهدف الاعتماد النهائي لتلك البرامج حتى يتم مباشرة الدراسة بها للعام المقبل.