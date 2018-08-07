منطقة دبي التعليمية تطلع على أنشطة مفوضية الكشافة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مفوضية كشافة دبي غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، التي حضرت للاطلاع على الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المخصصة لعام لزايد، وذلك في إطار خطة النشاط الصيفي التي تتبناها مفوضية كشافة دبي بتوجيهات ورعاية اللواء المتقاعد عبد الرحمن محمد رفيع- رئيس المفوضية، واطلعت المهيري على الأنشطة التي يتم تقديمها للفتية من الكشافين، من ألعاب التحدي والمغامرة، وتسلق الموانع، والبنت بول، والرماية، والسباحة، وسباق الدراجات، وكرة القدم والسلة، فضلاً عن المسابقات الثقافية والتدريب على المهارات المختلفة.

وكان في استقبال مديرة منطقة دبي التعليمية كل من نورة المطوع نائب رئيس المفوضية، والقائد خليل رحمة علي المدير التنفيذي، اللذين صحباها في جولة في مختلف الأنشطة التي تتبناها المفوضية.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون القائم بين مفوضية كشافة دبي ومنطقة دبي التعليمية بهدف تفعيل النشاط الكشفي المدرسي، وإعادة الحيوية له من خلال وضع خطط وبرامج مشتركة تحقق الأهداف المنشودة وفق المعايير التربوية الحديثة، وبما يحقق مناخاً ابتكارياً للطلاب، تتوفر فيه شروط الحداثة والتقدم الذي يسهم في تنمية الشخصية.