جامعة أبوظبي تُنجز توسعات في مرافقها بـ 20 مليون درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

كشفت جامعة أبوظبي عن اكتمال أعمال المرحلة الحالية للتوسعة وللتطوير، التي بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون درهم في مختلف مرافقها عبر فروعها الثلاثة في أبوظبي والعين ودبي، تمهيداً لبدء الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2018-2019.

وشملت أعمال التوسعة والتطوير، التي تأتي ضمن خطة شاملة ومرحلية وضعتها إدارة الجامعة لضمان استمرارها في تقديم تجربة أكاديمية عالمية المستوى لطلبتها، إنشاء مسجد ومركز اجتماعي ترفيهي للطلبة في الفرع الرئيس للجامعة في أبوظبي، وإنشاء ملعب لكرة القدم مع مدرجات للجمهور بما يسهم في تعزيز البيئة التعليمية المتميزة، التي توفرها الجامعة لطلبتها الذين ينتمون إلى 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وأكّد علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، أن مواصلة جامعة أبوظبي تطوير وتوسيع كل مرافقها يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة تعليمية عالمية تحفز الإبداع وترسخ من ثقافة الابتكار لدى طلبتها، ويعكس جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز مسيرة التميز الأكاديمي للجامعة وتأكيد ريادتها على مستوى الدولة.

وأشار بن حرمل إلى تنامي أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في دعم مسيرة الدولة والانطلاق بها في عملية التطوير والتحديث المستمرة تلبية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن تلبية احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بما يسهم في إعداد مخرجات علمية وطنية قادرة على دعم مسيرة التميز التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي في مقدمة أولويات إدارة جامعة أبوظبي وركيزة أساسية في أجندتها المستقبلية.

وتأتي أعمال التطوير والتوسعة استجابة لتزايد معدلات الإقبال على جامعة أبوظبي والانخراط في برامجها الأكاديمية المتنوعة، التي وصلت إلى أكثر من 40 برنامجاً ما بين بكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه، التي صممت لتتوافق مع أرقى المعايير الأكاديمية العالمية، حيث استقبلت الجامعة في العام الدراسي الجديد ما يزيد على 7500 طالب وطالبة في فروعها في أبوظبي والعين ودبي ومركزها في الظفرة.

تطوير

حرصت جامعة أبوظبي على تطوير مركز الإرشاد الطلابي، إضافة إلى إجراء تحسينات في عدد من المختبرات العلمية والقاعات الدراسية وشبكات الكهرباء والإنترنت وغيرها من الخدمات الأساسية عبر فروع الجامعة كافة.