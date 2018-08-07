إنجاز تدريب الطلبة على الإجراءات الجمركية في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جمارك دبي برنامج التدريب الصيفي لطلبة وطلاب المدارس والجامعات، الذي أقيم تحت شعار «طلاب وطالبات زايد»، بحفل تخرج للمشاركين في البرنامج، حيث تم تدريب الطلبة والطالبات في الإدارات والمراكز الجمركية على الإجراءات الجمركية بهدف إعدادهم قادةً للعمل الجمركي في المستقبل، وجرى إطلاع المشاركين في البرنامج على الدور المحوري للدائرة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تطوير قدرات الشباب وصقل خبراتهم، وتزويدهم بالمهارات العملية المختلفة في مجالات عدة، لتأهليهم لبيئة عمل ناجحة للنهوض بالمجتمع والإسهام في مسيرة الرقي والتقدم للدولة.

وقالت الدكتورة شيخة سعيد الغافري، مدير إدارة مركز التدريب الجمركي: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إشراك أصحاب الهمم في أنشطة التدريب والتأهيل شارك 3 من الطلاب والطالبات من أصحاب الهمم في برنامج جمارك دبي للتدريب الصيفي لطلبة وطالبات المدارس والجامعات بهدف إتاحة الفرصة لهذه الفئة للمشاركة في التدريب والتعلم في بيئة عمل تنافسية».

وقد تركز الاهتمام في برنامج التدريب الصيفي لهذا العام على تدريب الطلبة والطالبات في مجالات متعددة، منها التفتيش الجمركي، والعمليات الجمركية والبيانات الجمركية، والتأمينات، والموارد البشرية، والتعريفة الجمركية، وخدمة المتعاملين.