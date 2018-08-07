«كليفلاند أبوظبي» يؤهّل كوادر مواطنة في الرعاية الصحية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

استقطب مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، دفعة جديدة ضمّت 75 طالباً وطالبة من المتفوقين في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي للمشاركة في برنامجه الخاص بتدريب طلاب الثانوية من المواطنين الإماراتيين.

ويأتي برنامج تدريب طلاب الثانوية في إطار التزام المستشفى بالعمل على تنمية قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وضمان استدامته، من خلال إعداد الكوادر الشابة المواطنة عبر استقطاب طلبة المدارس الثانوية المتميزين وتشجيعهم على العمل في مجالات الرعاية الصحية.

ويوفر البرنامج للطلبة المشاركين فرصة العمل إلى جانب الفرق الطبية للتوصل إلى إدراك عميق لطبيعة العمل المتعلق بتقديم الرعاية للمرضى، ويتيح لهم التنقل بين 13 قسماً مختلفاً في المستشفى، منها أقسام الصيدلة والتمريض والإدارة، والاطلاع على ظروف العمل فيها لاكتشاف أنواع الوظائف التي يفضلونها في مجال الرعاية الصحية.

إقبال

وقال سعود الهاملي مدير التوطين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «حظي برنامج تدريب طلاب الثانوية بإقبال كبير منذ انطلاقته في العام 2017، ونجحنا هذا الصيف باستقطاب أكبر عدد من الطلاب المشاركين حتى الآن، يسعى هذا البرنامج إلى توعية الطلاب حول فرص العمل المتميزة التي يوفرها لهم قطاع الرعاية الصحية وتشجيعهم على العمل في مجالات الطب والصيدلة والتمريض والوظائف الإدارية، ونحن على ثقة بأن هذا النهج سيفيد في دعم استدامة عمل المستشفيات في دولة الإمارات وتعزيز الدور الذي يلعبه قطاع الرعاية الصحية في نهضة البلاد وازدهارها».

وأضاف: «يوفر هذا البرنامج للشباب الإماراتيين تجربة رائعة يستهدون بها لاختيار مساراتهم المهنية المستقبلية، ويسرنا أن نلمس هذه النسبة الكبيرة من الطلاب المتميزين الراغبين في الإسهام شخصياً في إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال».

ويأتي النجاح المستمر لبرنامج تدريب طلاب الثانوية نتيجة التعاون الوثيق بين كليفلاند كلينك أبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. قام الموظفون من المستشفى بزيارة أكثر من 10 مدارس في أنحاء العاصمة لمقابلة واختيار بعض أفضل وأذكى الطلاب في أبوظبي لإتاحة الفرصة للمشاركة.