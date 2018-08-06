اختتام دورة تدريبية لغير الناطقين باللغة العربية

المصدر: دبي- وام

اختتمت هيئة تنمية المجتمع بدبي الدورة التدريبية لغير الناطقين باللغة العربية، التي نظمتها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات بهدف تعزيز الوعي بالهوية والثقافة المحلية. وتأتي هذه الدورة - التي استمرت 10 أسابيع بمجلس الراشدية التابع لهيئة تنمية المجتمع- في إطار سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية.

وسلطت الدورة - التي شارك فيها 14 رجلاً و11 سيدة من غير الناطقين باللغة العربية من جنسيات مختلفة وقطاعات أعمال متعددة الضوء على ثقافة وعادات المجالس والتي تعد جزءاً أصيلاً من المنظومة المجتمعية في الدولة.

وأكد حريز بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أهمية خلق فرص وطرح مشاريع ومبادرات متنوعة لمد الجسور مع الفئات المجتمعية المختلفة والجنسيات التي تعيش على أرض الدولة.