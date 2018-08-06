أكاديمية شرطة دبي تخرّج 45 طالباً مبتعثاً في الدورة الصيفية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، حفل تخريج الدورة الصيفية للطلبة المبتعثين رقم 2/‏2018م، والبالغ عددهم 45 طالباً في قاعة مكتوم بن راشد في مقر الأكاديمية.

وأكد العميد الدكتور غيث السويدي، حرص أكاديمية شرطة دبي على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، الرامية لإعداد جيل متميز من أبنائها الطلاب المبتعثين، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال التعليم والتدريب الشرطي، والسعي المستمر لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لرفع كفاءتهم بما يضمن تأهيلهم للانخراط في مرحلة ما بعد التخرج والدخول لسوق العمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأوضح العميد السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وضعت آلية عمل للإشراف على الطلبة المبتعثين في المجالات القانونية والشرطية لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، موجهاً الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب للتفوق والحصول على أعلى الدرجات العلمية، وأن يكونوا خير سفراء في بلدان الابتعاث.

وفي ختام الحفل، سلم العميد الدكتور غيث غانم السويدي يرافقه مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، الشهادات للخريجين، متمنياً لهم المزيد من التقديم والنجاح في حياتهم.