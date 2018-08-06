«الموارد البشرية» و«التربية» تتفاهمان في تبادل بيانات سوق العمل

المصدر: Ⅶ دبي- وام

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، بشأن التعاون في مجال تبادل بيانات ومعلومات سوق العمل المتوفرة من خلال نظام الاستعلام الحكومي الذكي.

ونصت المذكرة على قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوفير معلومات وبيانات حول المنشآت وأوضاعها والعمالة المسجلين بطريقة مباشرة، وذلك من خلال منح وزارة التربية والتعليم صلاحية الدخول لخدمة «الاستعلام الحكومي الإلكتروني/‏‏الذكي» لقائمة المستخدمين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم.

كما نصت على تنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين ورش تدريبية للمخولين من وزارة التربية والتعليم.

وقع المذكرة محمد بن صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الموارد البشرية والتوطين والشيخة خلود صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وذلك في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي.

وقال النعيمي «إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون». من جانبها أكدت القاسمي تعزيز التعاون مع كل شركائها الاستراتيجيين لتطوير منظومتها الرقابية.