سعود المعلا يخصص منحاً دراسية لأسر وذوي الشهداء وأوائل الثانوية

المصدر: Ⅶأم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي التعليم أهمية خاصة بمختلف مراحله، وهو ما يعكس السعي نحو الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وخلق كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات المستقبلية بالتسلح بالعلم للإسهام في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه للكلية الإماراتية الكندية الجامعية أمس، حيث اطلع على مشاريعها المستقبلية.

وأمر صاحب السمو حاكم أم القيوين بتخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة لاستقطاب الطلبة المتفوقين والمتميزين للدراسة في برامج البكالوريوس التي تطرحها الكلية في مختلف التخصصات ضمن بيئة تعليمية تحفزهم على الابتكار والإبداع، وتعزز من مهاراتهم القيادية.. كما أمر سموه بتخصيص منح دراسية لأسر وذوي شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة تلبية لنداء الواجب ودفاعاً عن الحق والشرعية.

جائزة

وأطلق سموه جائزة الشيخ سعود بن راشد المعلا للطالب المتفوق بهدف تشجيع الطلاب على الاستمرار في بذل الجهد وتعزيز المهارات في التحصيل الدراسي والتنمية المعرفية والحفاظ على التفوق والتميز.. كما أطلق جائزة الباحث الأكاديمي المتميز بهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي من أجل مزيد من الارتقاء بمستوى التميز العلمي.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، ومحمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين، فيما كان في استقبال سموه حميد راشد الشامسي رئيس مجلس أمناء الكلية، والدكتور جلال حاتم رئيس الكلية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

إنجاز

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بسرعة إنجاز المبنى الجديد للكلية الكائن على شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإمارة حيث اطلع سموه على المخططات الجديدة للمبنى الذي سيتم تجهيزه بكافة الخدمات ليصبح متوافقاً مع المتطلبات العصرية الحديثة.