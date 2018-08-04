«طيار المستقبل» تواصل فعالياتها بتعزيز قيم زايد في بناء الإنسان والاستدامة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تواصلت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «طيار المستقبل»، التي تنظمها إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية.

وتأتي المبادرة، التي تتضمن برامج علمية وثقافية خلال العطلة الصيفية، في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان والاستدامة وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

في غضون ذلك شهدت مبادرة «طيار المستقبل» فعاليات تثقيفية هادفة وسط تفاعل كبير من الطلاب المشاركين الذين تم تدريبهم على «الخروج من الطائرة تحت الماء»، إلى جانب تنظيم زيارات لبرج المراقبة وإدارة خدمات طوارئ المطار، فضلاً عن محاضرات تثقيفية عن «كيفية التعامل مع الطائرة»، و«معلومات أولية عن أساسيات الطيران.

وركّزت دورة «الخروج من تحت الماء»، التي قدمها مدربون متخصصون من مركز الإمارات للتطوير الفني والسلامة، على إرشادات ونصائح توعية، وأساليب الخروج من تحت الماء في حالة غرق المروحية وانقلابها، وطرق فتح النوافذ والأبواب تحت الماء، وتقنيات البقاء على قيد الحياة في البحر والبر، وكيفية استعمال معدات السلامة.

إسعافات أولية

وتلقى المشاركون دورة تدريبية في الإسعافات الأولية في موضوعات الحفاظ على حياة المصاب ومنع حدوث المضاعفات له وكيفية التواصل مع العمليات وطريقة الإبلاغ والتصرف السليم مع الحالات الطارئة والإصابات إلى حين وصول سيارة الإسعاف والطاقم الطبي، ونفّذ الطلاب سيناريو في مبادئ الإسعافات الأولية.

كما زار «طيارو المستقبل» برج المراقبة في مطار البطين، واطلعوا على نظم الطيران والملاحة الجوية ومنطقة التحكم وكيفية تنسيق هبوط وإقلاع الطائرات وتنظيم حركتها سواء في الجو أو على أرضية المطار، وتعرفوا إلى قسم الأرصاد الجوية في البرج وعلى استعداد وجاهزية رجال الإطفاء والآليات المستخدمة في إدارة خدمات طوارئ المطار وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وعلى أنواع الحرائق وأساسيات التعامل مع الحريق وإجراءات السلامة المتبعة.

طائرة مروحية

وحضر طلاب مبادرة «طيار المستقبل» محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع الطائرة المروحية أثناء الهبوط»، وتأمين المهبط لتسهيل عملية نقل المرضى والمصابين في حوادث الطرق الخارجية وضمان سلامة الجميع في مهبط الطائرة لتعزيز عملية إنقاذ المرضى والمصابين، واستمعوا إلى معلومات أولية عن أساسيات علوم الطيران، وتعرفوا إلى أجهزة ومعدات الطائرة وجهود طيران شرطة أبوظبي في تقديم مهام البحث والإنقاذ ونقل المرضى والمصابين والإجراءات الوقائية الضرورية.