طلبة الجامعة القاسمية يتطوعون في توزيع الماء البارد على العمال

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تطوع عدد من طلبة الجامعة القاسمية، ومن خلال عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، في المشاركة بالحملة التطوعية التي نفذتها الجامعة بعنوان «صيفهم بارد»، والمتمثلة في تقديم الماء للفئات العمالية من خلال مواقع عملها المختلفة.

واستهدفت المبادرة فئة عمال الإنشاءات والبناء والنظافة وغيرهم أثناء عملهم وتنفيذهم للمشاريع الحيوية والخدمية في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تم توزيع الماء بكميات كبيرة لتترجم مساهمة ومشاركة الطلبة في تحفيز العمال على العطاء، لا سيما خلال فصل الصيف الحار. وشارك عدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الجنسيات في الحملة ليكون لهم وصال بعمل التطوع والخير خلال عطلتهم الصيفية ضمن البرنامج الصيفي الذي تنفذه العمادة للطلبة لغرس أهمية استغلال وقت الفراغ بالطرق التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

ومثلت المبادرة من خلال قيام الطلبة بتوزيع الماء البارد على العمال في زرع قيمة العطاء والرحمة، ونشر ثقافة التطوع، فضلاً عن ترسيخ إحدى القيم المهمة للجامعة القاسمية والمتمثلة في مسؤوليتها الاجتماعية. وأشار الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية إلى أهمية الحملة وما تحمله من قيم إنسانية تسعى الجامعة لترسيخها في نفوس الطلاب والطالبات بجانب ما تحمله المبادرة من نشر التوعية الصحية بأهمية شرب الماء ومد يد العون للعمال في المدينة.

وأوضح أن الطلبة ساهموا بجهودهم التطوعية في توزيع الماء على عمال الإنشاءات والشركات الصناعية في أماكن عملهم، حيث تصلهم عبوات المياه وغيرها خاصة في وقت ذروة الحر وزحمة العمل.