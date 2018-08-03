حسين الحمادي وحمد الشامسي يبحثان الرؤية القانونية لممارسات تعليمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بمكتبه، بقصر الخبيرة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على رأسها الرؤية القانونية لبعض الممارسات السلبية التي تنال من مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ونتائج العملية التعليمية في الدولة، والأسلوب الناجح لمواجهتها قانوناً.

وتبادل النائب العام ومعالي وزير التربية والتعليم الآراء من منظور قانوني في إطار الواقع العملي لمنهجية وزارة التربية والتعليم، حيث تم التأكيد على الرؤية المشتركة بشان الموضوعات التي تمت مناقشتها. حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مكتب النائب العام.