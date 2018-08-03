تخريج طلبة الأنشطة الصيفية في شرطة دبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، حفل تخريج 251 طالباً وطالبة في دورات الأنشطة الصيفية التي نظمها مجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وذلك في مدينة مدهش الترفيهية، بحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، وإياد موسى مدير مكتب المدير العام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعدد من الضباط والأفراد وأولياء الأمور.

وقال اللواء خليل المنصوري: إن فتح باب الانضمام للدورات الصيفية أمام طلاب وطالبات إمارة دبي ومن مختلف الجنسيات، نؤتي ثماره اليوم بتخريج كوكبة من أبنائنا وبناتنا، وهم متسلحون بالمهارات والمعرفة التي تعزز قيم الالتزام والانضباط والتعاون والمشاركة، بنابع من مسؤوليتنا تجاه تنشئة جيل واعد قادر على مواصلة الركب، وتحقيق تطلعات واستراتيجيات القيادة الرشيدة.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية كل عام دراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة باعتبارهم ثروة للوطن وعماداً لمستقبله.