دورة لـ«الرقابة الغذائية» بأبوظبي بشأن اضطرابات الخصوبة في حيوانات المزرعة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

عقد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً دورة تدريبية في قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة التابع له، حول تشخيص اضطرابات الخصوبة وعلاج العقم وفحص الحمل في حيوانات المزرعة (الإبل، الأبقار، الضأن والماعز)، بمشاركة 16 طالبا وطالبة من طلبة جامعة الإمارات تخصص الطب البيطري وكليات التقنية العليا تخصص العلوم البيطرية، وستة أطباء بيطريين من فريق عمل الجهاز، لتمكينهم من أهم التقنيات الحديثة والممارسات الجيدة في عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وأحدث الأساليب المتبعة في مواجهة مشاكل العقم وضعف الخصوبة في حيوانات المزرعة وطرق تحسين سلالات الحيوان بالتلقيح الاصطناعي.

وتطرقت الدورة من خلال عرض تقديمي للمهندس علي العبيدلي مدير القسم، لأهم أنشطة أقسام إدارة الإنتاج الحيواني بشكل عام ومهام قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة بشكل خاص، كما قدم أطباء القسم دورة في نقل الأجنة في الإبل (كيفية القيام بها وفوائدها) وخدمة التلقيح الاصطناعي في الأبقار.

مهــام

كما استمع الطلبة إلى شرح عــن طبيعة المهــام المتمثلة في عــلاج حالات فقدان الخصوبة ونقل الأجنــة في الإبـــل والتلقيح الاصطناعي لحيوانات المزرعــة، ودور عملية التلقيح الاصطناعي في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، وخدمات التلقيح.