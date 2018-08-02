«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تنظم رحلات علمية وترفيهية

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

نظمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم رحلات علمية ترفيهية متنوعة للطلبة، ضمن أنشطتها لتحقيق السعادة، وذلك في دورتها الصيفية الرابعة، وتضمنت رحلات إلى حديقة الخور ومدينة الطفل في دبي ومربى الشارقة للأحياء المائية، وتمتع الطلبة بالعديد من الأنشطة والفعاليات في مدينة الطفل، منها الأشغال اليدوية وتلوين الوجوه وغيرها من الأنشطة، كما شاهدوا عدة عروض مثيرة في حديقة الخور، واستكشفوا عالم المياه في مربى الشارقة للأحياء المائية.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، أهمية هذا النوع من الرحلات العلمية الترفيهية، التي تثمر تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة والعناية بالحيوان لدى الطلبة، وتنمي ملكاتهم العلمية والاستكشافية، وتوسع مداركهم المعرفية، إضافة إلى تعزيز روح التعاون والمشاركة والصداقة بينهم، وتنمية ذكائهم الاجتماعي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقبلين على الرحلات بلغ 280 طالباً ذكوراً وإناثاً، من جميع المراكز الصيفية، وبإشراف عدد من إدارات المراكز والمدرسين، مبيناً استمرار الأنشطة المتنوعة في المراكز والتي تحمل العديد من الفعاليات الهادفة. وأوضح الشحي، أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء اختبارات نهاية الدورة الصيفية، ليقطف المشاركون ثمرات جهودهم ومثابرتهم في هذا الموسم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز.