اعتماد الطلبة المقبولين في التعليم العالي والبعثات

المصدر: Ⅶ دبي - وام

اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمس أسماء الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والطلبة الحاصلين على بعثات ضمن برنامج البعثات الخارجية للعام الدراسي 2018-2019.

وأكد معالي الفلاسي أن وزارة التربية والتعليم تسعى ومن خلال مختلف برامجها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لجهة تأهيل كوادر بشرية مواطنة قادرة على تحقيق رؤية الدولة وأجندتها في الأعوام المقبلة وصولاً لعصر الاقتصاد المبني على المعرفة وما يترتب على ذلك من استحقاقات مرتبطة بتوفير تعليم عالي الجودة يمكن طلبتنا من امتلاك أدوات المستقبل والتأثير في صناعته استناداً لما اكتسبوه من علوم ومهارات مشيراً إلى أن الوزارة عملت على توفير تخصصات أكاديمية تلبي حاجة سوق العمل وتحاكي أيضاً شروط ومتطلبات التنمية المستدامة.

وبلغ عدد الطلبة ممن حصلوا على عرض القبول المبكر 12854 طالباً وطالبة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2018-2019، منهم 4315 في جامعة الإمارات العربية المتحدة، و5743 في كليات التقنية العليا، و1735 في جامعة زايد، و430 في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليـم والتدريــب التقنــي والمهني، و316 فــي جامعــة خليفــة، و8 في جامعــة محمــد الخامــس أبوظبــي.

فيما بلغ عدد الطلبة المبتعثين ضمن برنامج البعثات الخارجية 307 طلاب وطالبات منهم 263 لدراسة البكالوريوس و44 في الدراسات العليا، مع إمكانية زيادة عدد الطلبة المبتعثين نظراً لاستكمال الإجراءات الخاصة لعدد من الطلبة لدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة خلال الأيام المقبلة.

تخصصات

وهنأ معالي الوزير الطلبة الذين استكملوا مرحلة الدراسة الثانوية متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، مؤكداً أهمية اختيار الطلبة للتخصصات الأكاديمية التي من شأنها تحقيق توجهات وتطلعات الدولة للأعوام المقبلة وحاجتها لكوادر وطنية كفؤة قادرة على مواصلة مسيرة النماء والتطوير التي تشهدها الدولة للوصول بها إلى مصاف الدول الرائدة في مجالات الابتكار وعلوم الفضاء والطب والهندسة وريادة الأعمال.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية قامت بتطبيق نظام القبول المبكّر المشروط خلال شهر أبريل 2018 والذي يعتبر أداة تحقّق تنظيماً أكبر لعملية التسجيل وتسهيلاً للإجراءات، كم أنها وسيلة لتوعية الطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم للتقديم على أفضل الجامعات داخل وخارج الدولة كما أنها تخدم غاية أخرى وهي حثّ الطلبة على استدامة تفوّقهم الدراسي، حيث يتم منحهم القبول من قبل الجامعات بشكل مبكّر خلال عملية التسجيل وذلك بناء على معطيات ونتائج الصف العاشر والحادي عشر بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأول والثاني من الصف الثاني عشر.

ويعتبر هذا القبول مشروطاً حتى يحصل الطالب على النتائج النهائية للصف الثاني عشر، وبذلك يضمن الطالب مقعده في الجامعة والبرنامج الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به.

دور حيوي

بدوره، قال الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي إن وزارة التربية تضطلع بدور حيوي ينطوي على قدر كبير من التحدي يتمثل في إعداد كوادر بشرية مواطنة لشغل وظائف مستقبلية تتطلب مهارات عالية الجودة قادرة على المنافسة والريادة وهو الأمر الذي استدعى مزيداً من الجهود لتطوير منظومتنا التعليمية لتحاكي التوجهات المستقبلية.

وأضاف إن طلبتنا هم رهاننا وسفراؤنا إلى المستقبل ونسعى إلى دعمهم بكل ما أوتينا لضمان تميزهم وامتلاكهم أدوات عصرهم ولكي نتمكن من ذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في كلا القطاعين الحكومي والخاص لضمان بناء كفاءات وطنية مؤهلة للمناصب القيادية والرياديّة بما يدعم رؤية دولتنا وتوجهاتها لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

كما أن برنامج الابتعاث التي تطبقه الوزارة يعد وسيلة حيوية لتمكين كوادرنا المواطنة من امتلاك علوم ومعارف حيوية باتت تشكل أولوية قصوى لضمان استمرار تقدم دولتنا وتنافسيتها في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي أفردت له وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً متمثلاً في بناء شراكات مع جامعات عالمية مرموقة وتركيز الابتعاث في المجالات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد المعرفة.

قبول

وفي سياق متصل، دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المسجلين في بوابة الطالب الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية على نفقة الوزارة إلى استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم والولوج إلى صفحتهم الإلكترونية على الرابط، حيث سيتمكن الطالب من التأكد من حالة طلبه:

http:/‏‏/‏‏adm.moe.gov.ae/‏‏student2018

ففي حالة الطلبة المقبولين يتعين عليهم تأكيد قبولهم على البوابة ابتداء من تاريخ 2 أغسطس 2018 وزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسات التعليمية لمزيد من المعلومات.

وفي حالة الطلبة الذين لم يتم البت في طلبهم عليهم التواصل مباشرة مع إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي بالوزارة لمتابعة طلباتهم علماً بأن في 8 أغسطس 2018 سيتم إعلان قبول الدفعة الثانية من الأسماء التي تتضمن ممن استكملوا إجراءات القبول، وكذلك الطلبة ممن تقدموا بطلبات الالتحاق بعد الموعد النهائي لعرض القبول المبكر المشروط وقد قامت إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي بإرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة الخاصة بالطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية.

وفي ما يتعلق بالطلبة المقبولين في البعثات الخارجية عليهم التواصل مع إدارة البعثات عبر البريد الإلكتروني التالي sch.students@moe.gov.ae.