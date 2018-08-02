«الموارد البشرية» تنظم أياماً مفتوحة لتدريب الطلبة في القطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمركز سعادة المتعاملين «توطين» بدبي، عدداً من الأيام المفتوحة لتدريب الطلبة ميدانياً في فترة الصيف لدى مجموعة من الشركات.

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة: إن اليوم المفتوح أتاح للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي المتوفرة.

وأوضحت أن الفعاليات تضمنت أيضاً اطلاع الطلبة على البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني» الذي أطلقته الوزارة مؤخرا ضمن «توطين 360». وأكدت أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من الأيام المفتوحة في الفترة القادمة لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للحصول على فرص التدريب الصيفي وسيتم الإعلان عنها في حساب @mohre_tawteen التابع للـوزارة.