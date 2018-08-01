جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ 8 ورش عمل صيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع أكاديمية تكامل بمدينة مصدر ومعهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد، خلال يوليو الماضي، 8 ورش عمل توعوية صيفية، استهدفت نحو 200 طالب وطالبة ما دون سن أربعة عشر عاماً من مرتادي المراكز الصيفية التي تنظمها هذه المؤسسات التعليمية، بمشاركة نخبة من موظفي وموظفات الجهاز، بهدف توعيتهم بمجالات عمل الجهاز وتعزيز وعيهم وإدراكهم بقواعد ومعايير السلامة الغذائية.

واشتملت الورش التي قدمها الجهاز على ورشة النحال الصغير، تم خلالها تعريف المشاركين بالأدوات المستخدمة في عملية تربية نحل العسل، كالخلايا والملابس الواقية وأدوات استخراج العسل من الخلايا بعملية يطلق عليها فرز العسل، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم أنواع العسل في أبوظبي.